«النبراوي» يبحث حصول الكليات والمعاهد الهندسية على اعتماد «جودة التعليم»

التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور علاء عشماوي، صباح اليوم، في مقر الهيئة بمدينة نصر، وبحضور الدكتور عبدالفتاح هاشم، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، وعضو لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين.

مناقشة ملفات التعليم الهندسي

وبحسب بيان اليوم، شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالتعليم الهندسي، ومنها أهمية حصول الكليات والمعاهد الهندسية على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لرفع كفاءة التعليم الهندسي.

وأكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، مشاركة نقابة المهندسين في زيارات الاعتماد للكليات والمعاهد الهندسية، كما شدد على أهمية التعاون بين النقابة والهيئة وطلب من نقيب المهندسين مشاركة 3 أعضاء من النقابة من ذوي الخبرة في أعمال الزيارات الميدانية للتقييم والاعتماد على أن يتم تدريبهم بمقر الهيئة.

أهداف اللقاء

من جانبه، أشار نقيب المهندسين، إلى أنّ اللقاء جاء مثمرًا وبناءً وسيتم البناء عليه في المستقبل القريب، لتحقيق مزيد من التعاون بين الهيئة والنقابة في هذا الملف.