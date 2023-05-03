إقبال كبير على الجناح المصري في معرض سوق السفر العربي 2023

انطلقت فعاليات النسخة الـ30 من معرض سوق السفر العربي 2023 بالعاصمة الإماراتية دبي، وحظى بمشاركة واسعة من جميع الدول من بينها مصر، حيث شارك فيه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برفقة عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظة شرم الشيخ، ومن المقرر استمراره حتى غد الخميس الموافق 4 مايو بمركز دبي التجاري العالمي.

معرض سوق السفر العربي 2023

وشهد معرض سوق السفرالعربي 2023، مشاركة مصرية مذهلة من خلال غرفة الشركات والفنادق السياحية، والمستثمرين وعدد من رجال الأعمال المصريين، وحضر «فودة» الجلسة الافتتاحية للمعرض، والتي سلطت الضوء من خلالها على دور القطاعات المتنوعة المختلفة في معالجة ظاهرة تغير المناخ، وعرض «فودة» خلالها بعض الحلول والمقترحات من أجل الوصول لانبعاثات صفرية.

مشاركة مصرية مشرفة في دبي

وافتتحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة المصرية، الجناح المصري المشارك في معرض سوق السفر العربي 2023، ومن المقرر عقد عدة لقاءات مع المستثمرين الأجانب ومسؤولي شركات السياحة والفنادق الدولية، من أجل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأخرى، في إطار جهود الدولة المصرية المبذولة لجذب الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم.

وفى السياق ذاته، شهدت غرفة الشركات والفنادق السياحية، بالجناح المصري المشارك في معرض سوق السفر العربي 2023 بدبي، إقبالا كبيرا غير متوقع من قِبل منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران العاملة في السوق المصري.

يذكر أن المعرض المقام بدولة الإمارات هذا العام، يشهد إطلاق جائزة أفضل جناح مستدام في سوق السفر العربي 2023، ومن المقرر إجراء الإعلان عن نتائجها كجزء من فعاليات جوائز أفضل جناح شارك في سوق السفر العربي هذا العام.