ضبط 9 أطنان قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، سيارة محملة بـ9 أطنان قمح قبل بيعها بالسوق السوداء، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق.

ضبط 9 أطنان قمح قبل بيعها بالسوق السوداء

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شكلت إدارة تموين الحسينية، حملة تموينية برئاسة وكيلة وزارة التموين، رفقة عبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية، حيث توجهت الحملة إلى طريق مفارق الشرطة سامي سعد الإسماعيلية، وجرى ضبط سيارة جامبو نصف بيضاء اللون رقم «روب 4273» محملة بعدد 120 شيكارة قمح زنتها تقريبًا 75 كيلو بإجمالي 9 أطنان قمح محلي متجهة إلى خارج المحافظة، وجرى تحرير محضر رقم (7283) جنح الحسينية ضد «ف.ا.م» المقيم بناحية قرية أكياد البحرية/ فاقوس/ شرقية، لحيازته ونقله قمح محلي بدون تصريح رسمي، والاتجار به في السوق السوداء بغرض التربح.

متابعة انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين

وكلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين، تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.