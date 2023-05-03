إعلان أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بجامعة المنصورة الجديدة

اختتمت جامعة المنصورة الجديدة، فاعليات مسابقة حفظ القرآن الكريم، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، بحضور الدكتور سالم عبد الجليل عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، ووكيل وزارة الأوقاف الاسبق، والرئيس الشرفي لقناة أزهري، للتحكيم في ختام المسابقة وشارك لجنة التحكيم كل من: الدكتور عبد الله شبانة أستاذ العلوم اللغوية ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الاسلامية بكلية التربية جامعة المنصورة، ومسؤول رعاية الشباب بالجامعة للتنظيم.

مسابقة حفظ القرآن الكريم بجامعة المنصورة الجديدة

وقال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إنه جرى تشكيل لجنة تحكيم داخل الجامعة، وأقامت عدة لقاءات مع الطلاب المشاركين حتى الوصول لفاعليات الختام، وفحصت اللجنة جميع أعمال المتسابقين، وقدمت نتائج الفحص حسب ترتيب الدرجات التي منحها كل عضو، وجرى جمع الدرجات وأخذ المتوسطات بعد مراجعتها لغويًا والفحص من المنظور الفني الدقيق في علم القراءات.

الخولي: الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية

وأضاف رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أنّ الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وأنّ المسابقة تأتي في إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعي الديني وتوعية الطلاب بأهمية حفظ القرآن الكريم، حيث تهتم جامعة المنصورة الجديدة بالأنشطة الثقافية والدينية، التي تساهم في اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية، وترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والروحانية لدى الطلاب.

وأعرب الدكتور سالم عبد الجليل، عن سعادته البالغة لما لمسه من مواهب شابة وأصوات قرآنيه عذبة، وأنّ المسابقة كانت على عدة مستويات مختلفة، تضمنت حفظ القرآن الكريم كاملاً، ونصف القرآن، وسبعة أجزاء من القرآن.

نتيجة مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملًا

وجاءت نتيجة مسابقة القرآن الكريم كاملًا، كما يلي:

- الطالب مؤمن رضا أحمد المصلحي، كلية طب الأسنان، المركز الأول

- رودينا محمد محمود حسن، كلية الأسنان، المركز الأول مكرر

- أحمد هشام صادق أبو شادي، كلية الطب، المركز الأول مكرر

- أحمد محمد عبد الله، كلية الطب، المركز الثاني

- مريم محمد عبد العزيز عبد الحميد، كلية الهندسة،، المركز الثاني مكرر

- أسماء هشام أحمد الشحات، كلية الصيدلة، المركز الثاني مكرر

- احمد سامي محمد السيد إسماعيل، كلية هندسة الذكاء الاصطناعي، المركز الثاني مكرر

- روضة زين العابدين مسلم، كلية طب الأسنان، المركز الثاني مكرر

- آية ياسر السيد، كلية الطب، المركز الثاني مكرر، المركز الثالث

- رويدا عرفة عيد أحمد، كلية الصيدلة، المركز الثالث

- رفيدة سعد شحاته، كلية الصيدلة، المركز الثالث مكرر

- مريم علي عوض علي، كلية الطب، المركز الثالث مكرر

نتيجة مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم

كما جاءت نتيجة مسابقة نصف القرآن الكريم، كما يلي:

- الطالب أحمد أشرف محمد الشيشيني، كلية طب الأسنان، المركز الأول

- الطالب سامح السيد فتحي، كلية الصيدلة، المركز الثاني

- الطالب محمد أحمد خليفة ابراهيم، كلية الصيدلة، المركز الثالث.

نتيجة مسابقة حفظ ثلث القرآن الكريم

- الطالب محمد صبحي عبد الله عبد المعروف، كلية الطب، المركز الاول

- عبد الرحمن محمد ابراهيم فرحات، كلية الهندسة، المركز الأول مكرر

- أحمد سعيد أحمد عبد الوهاب، كلية المعاملات القانونية الدولية، المركز الأول مكرر

- الطالبة عائشة سليمان عبد الله سليمان، كلية طب الأسنان، المركز الثاني

- محمد عزت عبد البارى عبد الفضيل، كلية الطب، المركز الثاني مكرر

- الطالبة إيمان نصحي نوري عبد الحافظ متولي، كلية الصيدلة، المركز الثالث

- رحمة محمد عبد الحميد، كلية طب الأسنان، المركز الثالث مكرر.