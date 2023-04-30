مصرع عامل سقط من الطابق الرابع في بولاق الدكرور

لقي عامل مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع خلال تسلقه لصعود شقته بعد أن نسي المفتاح بداخلها، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بسقوط عامل من الطابق الرابع في بولاق الدكرور ووفاته في الحال، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث بولاق بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تم التقابل مع شقيق المتوفى، عامل، 17 سنة، الذي أفاد بأنه حال عودة أخيه من العمل اكتشف ترك المفتاح بداخل الشقة فصعد إلى شقه أعلى شقته لينزل منها إلى شقته إلا أنه اختل توازنه وسقط وتوفي في الحال.

نقل الجثمان إلى المستشفى

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العقيد محمد الصغير مفتش المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.