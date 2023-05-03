«مصر للمعلوماتية» تستقبل وفدا من أعرق جامعات اسكتلندا والمملكة المتحدة 

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من جامعة روبرت جوردن Robert Gordon University - إحدى أعرق الجامعات باسكتلندا، وذلك للتعرف على الجامعة وما تملكه من إمكانيات متطورة، بالإضافة لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات في مجال البحوث العلمية وتبادل الزيارات.

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ورحب الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بوفد Robert Gordon University، خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور عمر المصري، عميد كلية الهندسة، والدكتورة سماء طاهر، عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور أشرف زكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، والدكتورة فاطمة حمدي، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الرقمية والتصميم.

وأشاد الدكتور أحمد حسن، بأهمية الزيارة للمساهمة في تعزيز آفاق التعاون بين الجامعتين على المستويات والأصعدة كافة، حيث تعد Robert Gordon University من أعرق الجامعات في اسكتلندا والمملكة المتحدة.

واستعرض نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، التوجهات الاستراتيجية للجامعة الساعية إلى تمكين منظومة التحول الرقمي ودعمها بكوادر شابة مؤهلة بأعلى المعايير العلمية والعملية القائمة على تطوير المهارات، بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، إضافة إلى البرامج الأكاديمية المتطورة التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية لطلابها وكيفية تأهيلهم بأنواع العلوم الحديثة في تخصصاتهم ليصبحوا قادرين على قيادة المستقبل.

وأبدى وفد جامعة روبرت جوردن، الذي ضمّ البروفسير لين كلبرايد مسؤل التطوير الأكاديمي والخبرة الطلابية، والدكتورة ديونيلا بيتون نائب مدير التطوير الاقتصادي بالجامعة، سعادته بالتواجد في مقر جامعة مصر للمعلوماتية - أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، ما يتوافق مع طبيعة جامعة Robert Gordon University والتي تعد الأولى في اسكتلندا والثاني في المملكة المتحدة في مقياس معدل توظيف الخريجين بسبب علاقتها الوثيقة بالصناعة والأبحاث العلمية المؤثرة بهذا القطاع. فضلاً عن إمتلاكها حرم جامعي مميز على مستوى العالم، إضافة إلى أن الجامعة حصلت على تصنيف ذهبي في إطار التميز في التدريس (TEF) مما جعلها ضمن أفضل 20% من أفضل الجامعات في المملكة المتحدة لجودة التعليم والتعلم في مرحلة البكالوريوس.

يذكر أنّ جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.