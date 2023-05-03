علي ربيع يكسر حاجز الـ10 ملايين جنيه إيرادات بفيلمه «بعد الشر»

نجاح كبير حققه الفنان علي ربيع بفيلمه «بعد الشر»، منذ طرحه بدور العرض، بموسم عيد الفطر المبارك، وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية.

أحداث فيلم «بعد الشر»

ووصلت إجمالي إيرادات فيلم «بعد الشر» إلى 10 ملايين جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ الوطن، وتدور أحداث فيلم بعد الشر لـ علي ربيع، حول «سولي» الذي يهرب من زوجته «فرح» فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية برفقة صديقه المقرب مشمش.

والأغنية الدعائية للفيلم تحمل اسم «كنكة قهوة»، وكسرت حاجز الـ2 مليون ونصف مشاهدة على موقع المشاهدات يوتيوب، وهي من غناء عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحمدي بتشان، وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، من ألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو.

أبطال فيلم «بعد الشر»

جمع المخرج أحمد عبدالوهاب عددًا من النجوم، منهم علي ربيع، ومحمد أسامة أس أس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ورنا رئيس، وميرنا نور الدين، وهالة فاخر، شيرين، وسليمان عيد، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد.