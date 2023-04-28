نصف مليون جنيه إيرادات فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع في يوم واحد

حقق فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ 533 ألفا و236 جنيها، ليتصدر المركز الثالث في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، بعد فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، وفيلم يوم 13 بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، محمد أسامة أس أس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، هالة فاخر، شيرين، سليمان عيد، تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة فيلم بعد الشر

تدور أحداث فيلم بعد الشر، في إطار كوميدي حول شخصية سولي الذي يجد نفسه محاطًا بالحب بين الماضي والحاضر، وتتصاعد الأحداث في إطار من الكوميديا والرومانسية.

أغنية كنكة قهوة

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت أغنية دعائية للفيلم باسم كنكة قهوة، وذلك على موقع المشاهدات يوتيوب، غناء عبد الباسط حمودة، محمود الليثي، حمدي بتشان، حسن الخلعي، كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو.