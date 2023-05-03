خطوات الحصول على سيارات ذوي الاحتياحات الخاصة.. اعرف أماكن الفحص

أعلنت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، استمرارها في تلقي طلبات الحصول على سيارات المعاقين بعد تحديثات 2023، خلال الخدمات المقدمة من الدولة للمعاقين، التي من بينها الإعفاء من الجمارك.

وفي هذا الصدد، نعرض فيما يلي، خطوات الحصول على سيارات المعاقين بعد تحديثات 2023، وفقا لما ذكرته المديريات في منشور دوري لها.

خطوات الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة 2023

- على الراغبين في الحصول على سيارات المعاقين التوجه لإدارة التضامن الاجتماعي القريبة من محل سكنك.

- كتابة البيانات الشخصية بالتفصيل بشكل صحيح والتي تشمل الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة وتحديد الحالة الاجتماعية، والعنوان، والوظيفة، ونوع الإعاقة.

- إرفاق تقرير طبي موضح به نوع الإعاقة.

أماكن الفحص الطبي بسيارات المعاقين 2023

يمكن إجراء الفحص الطبي في عدة أماكن بالمحافظات، قبل الحصول على سيارات المعاقين وهي كما يلي:

- الإدارة العامة للمجلس الطبي بمحافظة القاهرة

- المجلس الطبي العام بمحافظة الإسكندرية

- المجلس الطبي العام بمحافظة سوهاج.