كيفية استخدام المراوح والتكييفات خلال الصيف وترشيد استهلاك الكهرباء

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، إلى ارتفاع فواتير الكهرباء، خاصة مع كثرة استخدام التكييف أو المرواح الكهربائية للحصول على برودة وتهدئة حرارة الجو خلال فصل الصيف خاصة.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية استخدام المراوح والتكييفات دون استهلاك كهرباء عالية، وفقا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كيفية استخدام المراوح والتكييفات وترشيد الكهرباء

من الأفضل عند استخدام المراوح لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وضعها على أقل سرعة، حيث تتمتع المراوح بكفاءة عالية في أقل وضع للطاقة، وإذا استخدمت أعلى إعداد، فستعمل المروحة بجهد أكبر وستستهلك المزيد من الطاقة.

اضبط المروحة على الاهتزاز، حيث سيؤدي ذلك إلى تحريك المزيد من الهواء البارد في جميع أنحاء الغرفة حتى لا يتم تشغيلها بدون فائدة سوى سحب التيار الكهربائي.

تأكد أن المروحة نظيفة وتعمل بكفاءة قبل تشغيلها، حتى لا يعيق ذلك أدائها.

وإذا أردت الحصول على تبريد أكثر، ضع المروحة أمام نافذة مفتوحة لتحسين تأثير التبريد، وينصح بوضع مكعبات الثلج أمام المروحة لتحصل على تبريد أفضل.

الاستخدام الأمثل للتكييف

1- ينصح بتشغيل التكييف على درجة 25 من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

2- إجراء صيانة جهاز التكييف بشكل منتظم عن طريق تنظيف فلتر الهواء.

3- كما يجب فحص التكييف بصفة مستمرة من أجل التأكد من سلامة أجزائه.