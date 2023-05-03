تحصين أكثر من 800 ألف رأس ماشية ضد الأمراض في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشددا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 4 مارس 2023 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 604 ألف و280 رأس ماشية ما بين تحصين 306 ألف رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و298 ألف و280 ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 11019 رأس ماشية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وجرى عقد 784 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، والتي بلغ عددها 790 لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات، مشيدا بإقبال المواطنين على الحملة نظرا إلى زيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.