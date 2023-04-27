«الكرملين»: نرحب بكل ما ينهي الأزمة مع أوكرانيا.. وتفاصيل مكالمة شي وزيلينسكي لدينا

أعلن الكرملين أنه يرحب بأي شيء يمكن أن يقرب نهاية الأزمة الروسية الأوكرانية، ردا على سؤال حول المكالمة الهاتفية أمس، بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

الرئيسين الصيني والأوكراني يتحدثا لأول مرة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية

وذكر الكرملين أنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق أهداف ما يسميه عملته العسكرية الخاصة، لافتا إلى أن الزعماء الصينيون والأوكرانيون أمس، تحدثوا لأول مرة منذ أن إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير لعام 2022، محققة هدفًا قديمًا من كييف التي سعت علنًا لمثل هذه المحادثات لعدة أشهر.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا على دراية بتفاصيل ما ناقشه الزعيمان، وقال إن مواقفهما بشأن الأزمة معروفة جيدا، وأضاف بيسكوف عن مكالمتهما الهاتفية «نحن مستعدون للترحيب بأي شيء يمكن أن يعجل بنهاية الأزمة في أوكرانيا وروسيا لتحقيق جميع الأهداف التي حددتها لنفسها».