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انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

كتب:

نرمين عفيفي
03:57 م | الأربعاء 03 مايو 2023
المشاركون بالحوار الوطني

المشاركون بالحوار الوطني

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قبل قليل، والمقامة في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

 

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