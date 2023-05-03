انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كتب: نرمين عفيفي 03:57 م | الأربعاء 03 مايو 2023 المشاركون بالحوار الوطني انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قبل قليل، والمقامة في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: تعرف على أهم رؤى وأهداف الحوار الوطني قبل انطلاقه «الوطن» تصدر كتاب «الحوار الوطني.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة»: 5 فصول تسجل محطات الحوار مراسل DMC: جلستان نقاشيتان في اليوم الأول من الحوار الوطني بدء توافد الحضور قبل دقائق من انطلاق جلسة الحوار الوطني الافتتاحية «الجمعيات الأهلية»: ملفات الحوار الوطني نابعة من طلبات المواطنين الحوار الوطني بقلم نرمين عفيفي