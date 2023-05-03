مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: هدفنا الوصول لمخرجات ترضي المصريين

عبر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسات ملكية الدولة بالحوار الوطني عن سعادته لانطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار بعد عام كامل من الاجتماعات التحضيرية له، منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان 2022.

محسب: نمر بتجرية ديمقراطية جديدة على المجتمع المصري

وقال محسب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اليوم هو يوم بلورة أفكار وطموحات كافة الأطياف السياسية والقوى الوطنية، مشيرا إلى أننا نمر بتجرية ديمقراطية جديدة على المجتمع المصري من خلال الحوار الوطني.

وأضاف أنه يحسب للقيادة السياسية المصرية حرصها على الاستماع لجميع أطياف الشعب، داعيا كل القوى والأحزاب والفئات المشاركة في الحوار إلى أن تتضافر جهودها لخروج توصيات من الحوار تلبي طلبات وطموحات المواطنين وتساعد في حل المشكلات المطروحة للنقاش.

محسب: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كانت شجاعة

وقال مقرر لجنة أولويات الاستثمار، إن دعوة الرئيس السيسي لإطلاق الحوار كانت دعوة شجاعة لإطلاق حوار وطني في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، موضحا أن دلالة قدوم الدعوة للحوار من رأس الدولة تؤكد أن الموضوع يتم بشكل جدي وحدث جديد يحدث على أرض مصر.

واختتم النائب تصريحاته، بأنه يتوقع أداء جيدا من كل مقرري اللجان في الحوار الوطني ومساعديهم: «على الجميع أن يقدم كل ما لديه من أفكار لأنها محل اهتمام، ولن يهمل أي رأي للخروج من الحوار بمخرجات ترضي الشعب المصري وتلبي طموحه».

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، المقامة بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، قبل قليل.

ويقام الحوار الوطني بالتنسيق مع كل تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

والحوار الوطني هو دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، الاقتصادية، والمجتمعية، وسماع وجهات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للوصول بمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.