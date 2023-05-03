كيف كانت مشاركة الحوار الوطني في COP27؟.. تبادل خبرات وتوعية بقضايا المناخ

شاركت إدارة الحوار الوطني بمؤتمر المناخ COP27 الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، في جلسة 12 نوفمبر 2022، بإحدى قاعات المنطقة الخضراء بعنـوان «العدالة المناخية وقضايا البيئة»، لمناقشة العلاقة بين العدالة المناخية والاجتماعية وحقوق الإنسان، ودور التكنولوجيا في تحقيق العدالة المناخية.

موضوعات بيئية متنوعة في جلسة الحوار الوطني

وشهدت الجلسة حلقة نقاشية بين المُتحدثين والحضور، بإدارة الدكتور جمال عبدالجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء الحوار الوطني، حول دور الدول والجهات المختلفة في الحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية، كالاحتباس الحراري، وأهمية وسائل الإعلام في توعية الجمهور بالحفاظ على البيئة وأهمية إعادة التدوير.

مشاركة ممثلي الحوار الوطني في قمة المناخ فرصة جيدة لتبادل الآراء

وأشار الحضور خلال جلسة الحوار الوطني بـCOP27، إلى تأثر مصر بالتغير المناخية وطرق الحفاظ على البيئة، من خلال وضع ضوابط للأمور المتعلقة بالتغيرات المناخية، ومناقشة وضع آليات ضابطة للأماكن الصناعية الكبرى.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ مشاركة ممثلين عن الحوار الوطني في قمة المناخ، فرصة جيدة لتبادل الآراء بين الخبراء من دول العالم، إضافة لاستفادة من الدراسات والبحوث وقواعد البيانات لدى كل دولة، عقب العودة لانعقاد اجتماعات الحوار الوطني.

وأضاف محسب، أنّ العديد من الملفات البيئية التي تم طرحها بالجلسة الخاصة بالحوار الوطني في مؤتمر المناخ، يُعاد مناقشتها مرة أخرى على طاولة الحوار الوطني، مثل أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي وعلى البيئة وتعزيز الموارد المائية وتدهور الأراضي الزراعية، المقرر مناقشتها داخل اللجان الفرعية المختلفة بالحوار الوطني، للاتفاق على وضع استراتيجية متكاملة ومشاريع وتشريعات يمكن تبنيها لمواجهة آثار التغيرات المناخية.