ضياء رشوان: للمرة الأولى نشهد حوارا وطنيا بلا أهداف محددة مسبقا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مصر لم تعرف حوارا من هذا النوع، وذلك بعد دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، في 26 أبريل 2022، وهذا ليس كلاما مجاملة للرئيس، ولكن واقع شهدناه منذ 1952 منذ ثورة 23 يوليو.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني: «شهدنا حوارات أخرى سابقة، وحوار المؤتمر الوطني للقوى الشعبي عام 1962 في عهد الرئيس عبد الناصر، وشهدنا الحوار في ورقة أكتوبر عام 1974، و1975 في عهد الرئيس السادات، وشهدنا حوارا وطنيا في عهد الرئيس مبارك عام 1994».

وواصل: «لكن هذه المرة الأولى التي نشهد حوارا وطنيا بلا أهداف محددة مسبقا، سوى هدف واحد عام يتسع لنا جميعا وهي التوافق حول العمل الوطني، ليس للرئيس السيسي حزب أو اتحاد اشتراكي كما كان في الحوارات سابقا، الرئيس السيسي يدعو المصريين جميعا إلى حوار مفتوح حول أهداف يحددها المصريين الذين تمثلونهم، هذا اختلاف جدي وجذري عن الحوارات السابقة».