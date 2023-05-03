رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: مدونة السلوك تضمن حقوق والتزامات المشاركين

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الأمناء، قائلا إن هذه القرارات بدأت بإصدار اللائحة المنظمة لعمله، وهذه اللائحة هي التي أوجدت مجلس الأمناء والمحاور الرئيسية واللجان الفرعية المعنية بمناقشة القضايا.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أنه صدرت أيضا مدونة للسلوك والأخلاقيات ضمنت المحددات الأخلاقية العامة وأهمها الإيمان بالدستور واحترامه، وأن الحوار الوطني هو استكمال لمسيرة إصلاحية ممتدة للدولة المصرية، ونجاح الحوار هو مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف ولا يقع على عاتق طرف واحد.

ولفت أن هذه المدونة بينت حقوق والتزامات المشاركين، من بينها حرية الرأي والتعبير مكفولة، واحترام الدستور ومؤسسات الدولة واجب، واتباع أصول اللياقة وآداب الحوار أمر مطلوب.