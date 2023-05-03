ضياء رشوان: لدينا ضمانات موضوعية بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس السيسي أعلن ضمانته بنفسه، وأنه سيتلقى من التوصيات والمقترحات ما يرى أنه صالح للتشريع أو للتنفيذ وسيأخذ به، وقد أعطى مثالا في أقل من 24 ساعة، عندما طرح مجلس الأمناء الحلم المصري الدائم والقديم، والذي تحقق فقط في دستور 2014، الإشراف القضائي الكامل على كل أنواع الانتخابات العامة في البلاد.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أن هذا الإشراف سينتهي وفقا للقانون قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، وفاجأنا الرئيس السيسي قبل مرور 24 ساعة بأنه وافق على المقترح وأعلن هذا على صفحته وأحاله للجهات المختصة لكي يتنفذ.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أنَّ هذا الحوار منذ أن بدأ وكان هناك من الضمانات ما يوجب نجاحه، وهذه الضمانات موضوعية بعضها يتعلق بموضوعات الحوار وتوازن هيئات الحوار وبعضها يتعلق بمناخ من الحرية المطلوبة في هذا البلد

وتابع: «ضماناتنا في أيدينا، ويبقى فقط أن ندير حوارنا بما يليق بالشعب المصري الذي أتوجه إليه بثلاث كلمات فقط، يا أيها المصريون يا أهلنا يا ناسنا في البيوت عاوز منكم 3 حاجات، أرجوكم شاركونا وراقبونا واصبروا علينا شوية».

وواصل: «الحوار لن يستغرق سنوات ولكن سيستغرق تقريبا أسابيع أو شهور قليل، لكن في كل خطوة نحقق فيها تقدما سيرفع للرئيس والذي سيتخذ من الإجراءات ما يلزم، وأنا متأكد أنكم ستشعرون خطوة بخطوة بإيجابيات هذا الحوار».