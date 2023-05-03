رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: إحالة مقترحات المواطنين إلى لجان المحاور الرئيسية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه جرى إصدار لائحة بسير إجراءات جلسات اللجان الفرعية التي حددت مسؤوليات المقررين والمقررين المساعدين وتنظيم العلاقية بينهم، وستكون هناك مرحلة إدارة العلاقة بينهم، ووجود إدارة جدول الأعمال ثم مرحلة إدارة الجلسات ثم التوصيات الختامية.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أنه صدرت كتيبات للإرشادات لبعض قواعد السلوك، وهذا متاح للمتحاورين والمشاركين في الحوار.

وأشار إلى أنه جرى الاستقرار على 44 مقررا ومقررة مساعدا للمحاور الرئيسية الثلاثة، وهناك مشاركة واسعة من الشباب المصري ومشاركة وواضحة للمرأة.

ولفت أن مجلس الأمناء بالتنسيق مع المقررين العموم للمحاور، قام بتحديد القضايا الرئيسية والفرعية، وأحيل للمحاور الرئيسية كل ما ورد للحوار الوطني من المواطنين وأصحاب المقترحات وعلى أساسها جرى تحديد القضايا.

وتابع: «قرر مجلس الأمناء منذ 4 أو 5 أشهر أنه في انعقاد دائم وكانت جلساته تنعقد بشكل مستمر، والحوار الوطني يستهدف كل المصريين وبالتالي مستهدفين منظمات المجتمع المدني والإعلاميين ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين والشباب من القوى السياسية وغيرهم من فئات المجتمع».