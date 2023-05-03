عمرو موسى في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: نطرح الرأي والرأي الآخر

قال عمرو موسى رئيس هيئة الخمسين التي صنعت دستور مصر 2014، إنه يشارك في الحوار الوطني باعتباره رئيسا للجنة الخمسين التي صاغت الدستور المصري، ويضيف إلى ذلك أنه يشارك كمواطن منشغل بأمر هذا البلد في تلك المرحلة الخطيرة والحساسة من تطوره وتطور ما حولنا والتطورات العالمية التي تؤثر فينا.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أنه كان واحدا ممن ساهموا وتابعوا في مسار السياسي طوال عقود عدة، وعايش تلك السياسات بحلوها ومرها طوال سنوات النصف الثاني من القرن العشرين، ثم انتقل إلى السنوات الأولى من القرن الـ21، بمشاكل إضافية لم تحل محل المشاكل القديمة لكنها أضيفت إليها.

وتابع: «الإرث ثقيل، الأمر خطير، ويتعين علينا أن نتكلم بكل صراحة ونطرح الرأي والرأي الآخر، إذ أن مرحلة الاضطراب السياسي في مصر انتهت في عام 2013، وبدأ عهد جديد من عام 2014، تعامل مع هذا الإرث الثقيل».