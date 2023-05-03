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رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: تلقينا 130 ألف استمارة ومقترح حتى الآن

كتب:

محمد عزالدين
05:09 م | الأربعاء 03 مايو 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه في بداية الحوار، أعلن استقبال المقترحات والأوراق وطلبات المشاركة، التي وصلت إلى 130 ألف استمارة ومقترح حتى الآن، ودلالة هذا الرقم أن عليه طلب، والحوار مطلوب.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أن جميع هذه الطلبات والمشاركات، لم تقتصر على محافظة دون محافظة، لكن من كل محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أنه يوجد 21 عضو مجلس أمناء استقروا على تحديد 3 محاور للحوار هو السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وعقدوا 23 اجتماعا، واختاروا 44 مقررا ومقررا مساعدا بناء على المداولات بين الجانبين، تقرر إنشاء 19 لجنة لمناقشة 113 قضية، بواقع 250 ساعة عمل بالنسبة لمجلس الأمناء، و2000 ساعة لأعضاء الأمانة الفنية.

وأشار إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمناء، متبرعون متطوعون لا يتقاضون أو يتمتعون بأي ميزة مقابل اشتراكهم في أعمال الحوار، لافتا إلى أن المحور السياسي حاز على 29% من الاهتمام، مقابل 37% للمحور الاقتصادي، و34 للمجتمعي.

 

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