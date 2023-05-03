حمدين صباحي في رسالة للحوار الوطني: أتمنى وضع أسس تساعد في نهوض الوطن والمواطن

ألقى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، رسالة من حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، قائلا: «حمدين صباحي يقول: الأخ العزيز المنسق العام للحوار الوطني والحضور الكريم، نظرا للظرف الطارئ الذي آلمنا به المتمثل في وفاة شقيقتي الكبرى، وهي بمثابة والدتي كفاكم الله محنة الفراق وهو ما منعني لحضور جلسة الافتتاح».

وأضاف ضياء رشوان خلال إلقاء رسالة حمدين صباحي في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني: «أتمنى التوفيق والنجاح والوصول لما نأمله من نتائج يكون من شأنها الوصول من الغاية من الحوار، وتحقيق ما نصبو إليه، وهو ما أتمناه وأحرص عليه، وهو نجاح الحوار في وضع أسس تكون كفيلة بالمساعدة في النهوض بكل ما يتعلق بالوطن والمواطن».

وقال ضياء رشوان إن حمدين صباحي أصيب أمس، بفاجعة كبيرة وهي وفاة شقيقته الكبرى، التي في مقام والدته، وهو متوعك قليلا صحيا فأرسل هذه الرسالة.

وتابع «رشوان»: «يجب أن أنوه بدوره الكبير والمتميز للغاية منذ اللحظة الأولى التي صافحه فيها الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية عقب دعوته للحوار الوطني، منذ هذه اللحظة مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي والرمز السياسي الكبير حمدين صباحي وزملاؤه ورفاقه في الحركة المدنية وأحزابها، وهو في مقدمتهم بذلوا جهودا كبيرة وهائلة لإنجاح هذا الحوار لكل أطياف المجتع».