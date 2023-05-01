«التنمية المحلية»: حصر التعديات لإزالتها في الموجة 21 لاسترداد حق الدولة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، تواصل عملها بالمحافظات في التنسيق مع جهات الولاية ومديريات الأمن واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مشير إلى أنّ المرحلة الأولى من الموجة 21 مستمرة حتى 19 مايو المقبل مع استهداف المخالفات في المهد.

حصر التعديات

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّ هناك حصر لكل التعديات والمخالفات المستهدف إزالتها وتنفيذ قرارات الإزالة بشأنها بمختلف المحافظات، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات الوزارة تتابع الموقف مع المحافظات أولًا بأول بشأن إزالة االتعديات والحفاظ على أملاك الدولة.

وأوضح أنّ الحملة تستهدف حالات التعد المرفوضة من قبل اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مع عدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.

غرف عمليات بالمحافظات لمتابعة الموجة 21

وأشار إلى وجود غرف العمليات في كل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم ممثل من جهات الولاية ومديرية الأمن وإدارة الأملاك في المحافظة، وهناك تشديد على المحافظات بعدم السماح بإعادة التعديات مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتكثيف المرور على القطع المستردة؛ لمنع التعدي عليها مرة أخرى، والتشديد على إزالة ومنع تعديات في المهد مع اتباع الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على أملاك الدولة، موضحا أن المحافظات بدأت تنفيذ الموجة الحالية من يوم السبت الماضي مع استمرار أعمال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المختصة على مدار اليوم.