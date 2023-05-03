قضايا الهوية والثقافة على رأس المحور المجتمعي بالحوار الوطني.. المقترحات تصل لـ26%

تنعقد الآن في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض، الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وتم خلالها استعراض نسبة المقترحات المقدمة في كل لجنة من لجان المحور المجتمعي.

ووفقا لما تم استعراضه خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، فإن نسب المقترحات المقدمة في لجان المحور المجتمعي تبدأ من 11% وتصل إلى 26%.

وكان النصيب الأكبر من المقترحات للجنة الثقافة والهوية الوطنية، إذ وصلت نسبة المقترحات المقدمة للجنة إلى 26%، في حين أن أقل نسبة مقترحات كانت من نصيب لجنة القضية السكانية؛ وصلت إلى 11%.

مقترحات للجان المحور المجتمي

أما عن لجنة الصحة في المحور المجتمي بالحوار الوطني، وصلت نسبة المقترحات بها إلى 15%، في حين وصلت نسبة المقترحات المقدمة للجنة التعليم إلى 20%، وكان نصيب لجنة الشباب في المحور ذاته، 15% من المقترحات، ولجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمي، وصلت نسبة المقترحات بها لـ13%.

والجدير بالذكر أن المحور المجتمعي بالحوار الوطني يضم 5 لجان، وكل لجنة معنية بعدد من القضايا للنظر فيها وبحثها من أجل الوصول لحلول قابلة للتطبيق، ويذكر أيضا أن مقرر عام المحور المجتمعي هو خالد عبد العزيز، والمقرر المساعد للمحور هي هانيا شلقامى.