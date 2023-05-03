حسام بدراوي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: نسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة

أكد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، أن الأساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي لها حكومة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية وتحمل خصوصية وحرية التعبير.

وأوضح «بداروي» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية، إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة، أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام التعاقدات بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين ليس كهبة من الحكومة ولكن كحق من واجبها الحفاظ عليه ولا تسمح لبعض أفراد المجتمع أن يفرضوا ثقافتهم على الآخرين تحت عباءة دينية أو أيدولوجية.

وطالب بالتفكير فيما جاء بديباجة الدستور ونجعله أساسًا للحوار الوطني وهو ما أشار إليه الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وهو ما جعلنا نسأل بصراحة كيف يمكننا تحقيق ذلك؟، وعلينا الحذر من حماية الحوار من بعض الذين يرون - وقد يكون بحسن نية- أن الاستقرار وسلامة المجتمع تأتي بالسكون وعدم التغيير وتجنب فتح أبواب التعددية.