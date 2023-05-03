فنانون رحلوا قبل مشاهدة آخر أعمالهم الفنية.. منهم أحمد زكي ومصطفى درويش

لا تزال حالة الحزن تُسيطر على قطاع كبير من الجمهور، منذ وفاة الفنان مصطفى درويش، الذي غيبه الموت أول أمس، بعد إصابته بسكتة قلبية، عن عمر ناهز 43 عامًا، داخل مستشفى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، إذ جاء نبأ رحيله بمثابة صدمة كبيرة.

صدمة الجمهور جاءت لكون الوفاة جاءت دون سابق إنذار، وكان يعيش حالة من النشاط الفني، وكان يحتفل بنجاحه في موسم دراما رمضان الماضي، إذ شارك في 4 أعمال درامية دفعة واحدة، فيما انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمي «شماريخ» و«خمس جولات»، ولم يُعرضا حتى الآن.

مصطفى درويش، ليس الحالة الوحيدة داخل الوسط الفني التي ترحل قبل مُشاهدة آخر أعمالها الفنية، إذ سبق وتكررت بين عددٍ من الفنانين، وترصدهم «الوطن» في التقرير التالي.

دلال عبد العزيز

في أغسطس 2021، غيب الموت دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع آثار فيروس كورونا، إذ كانت تواصل تصوير أعمالٍ فنية قبل أزمتها الصحية، منها مسلسل «عالم موازي» الذي لم يُعرض حتى الآن، وكذلك فيلم «تسليم أهالي» الذي شاركت في بطولته بجانب ابنتها دنيا سمير غانم، والفنان هشام ماجد، وطُرح في دور العرض في أغسطس 2022.

تسليم أهالي، تدور أحداثه في إطار كوميدي، وخلال حفل زفاف والده على والدتها، يكتشف خليل وزاهية سرًا خطيرًا يقلب حياتهما رأسًا على عقب خلال رحلة مليئة بالمفارقات غير المتوقعة.

ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من بيومي فؤاد، وأوتاكا، وعمرو وهبة، ولوسي وآخرين، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

مها أبو عوف

الفنانة مها أبو عوف، غيبها الموت في يناير عام 2022، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، إذ كانت تتواجد على الساحة الفنية حتى اللحظات الأخيرة، رغم مرضها الذي لم تُفصح عنه لجمهورها قط، وكانت قد انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل «وعد إبليس» الذي عُرض في سبتمبر من العام نفسه.

وائل نور

وفاة وائل نور، جاءت بمثابة الصاعقة على زملائه داخل الوسط الفني وجمهوره أيضًا، كونه رحل إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، دون معاناة صحية إطلاقًا، وكان يواصل تصوير مسلسل «شقة فيصل» عام 2016، إذ ظل العمل حبيس الأدراج، حتى عُرض عام 2019.

خالد صالح

الراحل خالد صالح، من الفنانين الذين لم يشاهدوا آخر أعمالهم، وهو «الجزيرة 2»، بعد أن عانى من أمراض في القلب وأصيب بمرض سرطان الرئة، وهو يجسد دور «الشيخ جعفر»، إذ توفي قبل أن يعرض العمل على شاشات السينما، ويحقق أعلى إيرادات عام 2015.

أحمد زكي

وتوفي الفنان أحمد زكي، عام 2005، قبل مُشاهدة فيلمه الأخير «حليم» الذي جسد فيه شخصية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.