جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة قنا.. تطبيق القرارات الوزارية

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023 في مدارس محافظة قنا، سوف تقام في موعدها، كما هو موضح في جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بقنا، والتي تنطلق يوم سوف الأحد المقبل الموافق 7 مايو 2023 وتنتهي في 11مايو من الشهر ذاته مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الامتحانات ، ووفق الضوابط الوزارية من خلال النشرات الرسمية .

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 بمحافظة قنا

وبحسب الجدول الرسمي لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا ، والذي وزعته على جميع المدارس بالمرحلة الابتدائية ، أن تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة قنا الترم الثاني 2023 يوم الأحد 7 مايو 2023، وتنتهي الخميس 11 مايو 2023.

-الأحد 7 مايو 2023مادة اللغة العربية والخط العربي، مدة الامتحان ساعتين ونصف من الساعة 8:00 إلى 10:30 صباحا، مع تخصيص الثلث الاخير من الوقت للاملاء.

-الفترة الثانية يخوض الطلاب مادة تربية دينية، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 11:00 إلى الساعة 12:30 ظهرا.

-الاثنين 8 مايو يخوض الطلاب امتحانات مادة العلوم، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 8:00 إلى الساعة 9:30 صباحا.

-الفترة الثانية مادة المهارات المهنية، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 10:00 إلى الساعة 11:30 صباحا.

-الثلاثاء 9 مايو يخوض الطلاب امتحانات ، مادة الدراسات الاجتماعية، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 8:00 إلى الساعة 9:30 صباحا.

-الفترة الثانية في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 10:00 إلى الساعة 11:30 صباحا.

-الأربعاء 10 مايو يخوض الطلاب امتحان مادة اللغة أجنبية، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 8:00 إلى الساعة 9:30 صباحا.

-الخميس 11 مايو يخوض الطلاب امتحان مادة الرياضيات، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 8:00 إلى الساعة 9:30 صباحا.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة قنا.. استعدادات مديرية قنا

قالت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا ، في بيان صحفي، إن جميع المدارس بالمرحلة الابتدائية انتهت من الاستعداد لخوض الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بقنا ومنها وضع جداول امتحانات الصف الرابع الابتدائي وغيرها من الصفوف وفق الضوابط الوزارية.

ضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائي في قنا

-يتم تحديد امتحان مادة المستوى الرفيع اللغة الاجنبية " لمدارس الرسمية للغات بمعرفة المدرسة .

-يراعي تطبيق القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023بشأن تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائي .

-يراعي تطبيق القرار الوزاري رقم 133 في : 2023بشأن الصف الرابع . يراعي تطبيق القرار الوزاري رقم 360 لسنة 2018 الخاص بنظام التقويم الشامل وتعديلاته .

-يراعي تطبيق القرار الوزاري لسنة 2017بنظام التقويم الشامل وتعديلاته .

-يراعي تطبيق القرار الوزاري رقم 313لسنة 2023 بنظام التقويم الشامل وتعديلاته.