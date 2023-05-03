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خالد عبدالعزيز: مقترحات قضايا الأسرة والزيادة السكانية بالحوار الوطني كثيرة

كتب:

محمد عزالدين
07:22 م | الأربعاء 03 مايو 2023
المهندس خالد عبدالعزيز

المهندس خالد عبدالعزيز

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن المتغيرات التي حدثت خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية بسبب فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كانت تستدعي الاستعانة والاستنارة برأي عدد كبير من الخبراء والأكاديميين والسياسيين والقوى الوطنية المختلفة، وكانت من هنا دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني خاصة أن مصر تمر بظروف استثنائية تستلزم وجود هذا الحوار.

المحور المجتمعي يتكون من 6 لجان 

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن المحور المجتمعي في الحوار الوطني يتضمن 6 لجان، وهي التعليم والصحة والثقافة والهوية الوطنية وقضية السكان والتماسك المجتمعي والشباب.

وتابع: «تركنا كل مقرر للجنة مع المقرر المساعد بأن يقترحوا الموضوعات محل المناقشة، ودورنا يتعلق بتلخيص ما يقولوه ووضعناه في ورق وإرساله لمجلس الأمناء للاطلاع عليه».

وواصل: «ما رأيته من جلسات المناقشات بأن المقترحات بشأن قضايا الأسرة والزيادة السكانية كانت كثيرة للغاية، حيث كانت هناك مشكلات مثارة للخطابات التي أرسلت لإدارة الحوار، وكلها كانت تمس الأسرة المصرية».

واستكمل: «أعتقد أن قضايا الأسرة والزيادة السكانية مهيئ لها الرأي العام للغاية ولديه فكرة واسعة لمعظم المشكلات التي تعاني منها الأسرة المصرية، ما يسهل عرضها».

 

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