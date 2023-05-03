عضو بمجلس النواب: الحوار الوطني فرصة حقيقية لرسم مستقبل أفضل

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالبداية القوية للحوار الوطني، الذي بدأت جلسته الافتتاحية، اليوم، مشيرا إلى أن الحوار نجح في فتح الأبواب المغلقة والجسور التي كانت متقطعة تماما، والبدء في مرحلة جديدة، تقوم على حوار بناء يشمل كافة الأطراف السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا يؤكد على جدية الدعوة للحوار الوطني.

صورة رائعة شاهدناها اليوم في الحوار الوطني

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن الحوار الوطني، هو بوابة يتم من خلالها توصيل مقترحات وما يشعر به المصريون إلى الجهات المسئولة، وأن كل مخرجاته سترفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي يتم إقرارها بعد ذلك في شكل قرارات أو تشريعات، مشيراً إلى أن الصورة الرائعة التى شاهدناها اليوم يجب أن تكتمل وتستمر حتى الانتهاء من صياغة أراء وأفكار مميزة، تساهم في حل مشكلات مصر في جميع المجالات، فالحوار الوطني سيرسخ لمرحلة جديدة من عمر الوطن، مرحلة تعزز فيها حرية الرأي والتعبير و الاختلاف من أجل مصر.

لا مساس بالدستور القائم الآن

وثمن رئيس تجارية القليوبية، قرار استبعاد 3 قضايا من طرحها على جلسات الحوار وهي أنه لا مساس بالدستور القائم الآن، حيث إن تعديله أو تغيير مصيره مجلس النواب والسياسة الخارجية المصرية أهدافها متفق عليها بالإجماع والأمن القومي الاستراتيجي، حيث إن هناك ثقة تامة في كيف يدار هذا الملف.

وتابع محمد الفيومي، أن الحوار الوطني يشارك فيه جميع الأحزاب السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يؤكد على حرص القيادة السياسية على إتاحة مناخ ديمقراطي يتم من خلاله مناقشة القضايا وعرض وجهات نظر ومقترحات من شأنها تحقيق ما يتطلع إليه المصريين، وهو بداية حقيقية نحو الجمهورية الجديدة التي تبني على حرية الرأي ومشاركة جميع المصريين.