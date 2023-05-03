إزالة 81 حالة تعديات على أملاك الدولة والزراعات في الغربية (صور)

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن نجاح الوحدات المحلية في اليوم الخامس من الموجة 21بإزالة 36 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 7 فدان وواحد قيراط و14 سهم تابعة لأملاك الري إلى جانب 45 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 2576 متر مربع في نطاق المحافظة.

إجمالي الحالات

وِأشار طارق رحمي إلى أن إجمالي حالات الإزالات المتعدية على أملاك الدولة وتم التعامل معها منذ بدء الموجة 21 في 29 أبريل الماضي وحتى اليوم بلغت 103 حالة بنا مخالف على مساحة 4252 متر مربع، إلى جانب عدد 47 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 7 أفدنة، 5 قراريط و17 سهم تم التعامل معها على الفور، كما أشار المحافظ إلى أنه تمت إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعية مملوكة للمواطنين بمساحة 1890 متر مربع منذ بدء الموجة.

التعامل الفوري

وأكد الدكتور طارق رحمي أنه لا تهاون في مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وكذلك حالت البناء المخالف، حيث سيتم تنفيذ عمليات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع كافة الحالات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لحماية مقدرات الدولة والمحافظة على الرقعة الزراعية.