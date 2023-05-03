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مراسل «القاهرة الإخبارية»: 1500 نيجيري ينتظرون دخول مصر من معبر قسطل

كتب:

أحمد شوقي
08:06 م | الأربعاء 03 مايو 2023
مراسل «القاهرة الإخبارية»

مراسل «القاهرة الإخبارية»

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» مصطفى عبد الفتاح، إن معبر قسطل البري على الحدود الجنوبية المصرية مع السودان استقبل اليوم، آلاف الرعايا من دول الصين والفلبين والهند وجنوب إفريقيا وتنزانيا.

عدد الحافلات زائد عن المعتاد

وأضاف أن قرابة 1500 نيجيري ينتظرون تأشيرات بالعبور من السلطات المصرية، إذ أنهم ما زالوا عالقين في المنطقة المحايدة بين الأراضي المصرية والسودانية.

وأوضح أن المنطقة المحايدة قرب معبر قسطل تكتظ يوميا بعشرات الحافلات وتشهد تواجدا لعدد من ممثلي القنصليات والسفارات الأجنبية المختلفة، مضيفا أن عدد الحافلات زائد عن المعتاد خلال الأيام الماضية.

اشتباكات مسلحة في السودان

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.

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بقلم أحمد شوقي