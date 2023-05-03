مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: حريصون على استيعاب كل وجهات النظر

أكد المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن لجان المحور ستكون حريصة على استيعاب كل وجهات النظر دون تدخل لضمان الشمولية في تناول القضايا المختلفة، التي ستكون على أجندة المحور المجتمعي.

وأعرب عبد العزيز، خلال جلسة نقاشية بالحوار الوطني اليوم عن تقديره لدور مجلس أمناء الحوار الوطني والجهد المبذول من أعضائه على مدار عام كامل للوصول إلى هذه اللحظة الفارقة بانطلاق جلسات الحوار اليوم.

دراسة أكثر من 200 ألف مقترح

وأوضح أنه كان لا بد من إرساء قواعد لدراسة أكثر من 200 ألف مقترح، وأن هذا من ضمن أسباب تأخر موعد الانطلاق، لكن هذا الحضور الكبير اليوم أكد أن الحوار سيكون على مستوى عال من التنظيم.

قضايا الأسرة كانت على رأس المقترحات

وعن خروج مقترحات وتوصيات سريعة من المحور المجتمعي، أكد أن قضايا الأسرة والزيادة السكانية كانت على رأس المقترحات التي استقبلها الحوار، مشيرا إلى أن الفن والدراما يلعبان دورا كبيرا في تقديم وشرح هذه المشكلات وأسبابها بشكل أوسع، فأصبح الرأي العام على دراية كاملة بأبعادها، ما سيكون له أثر كبير على سرعة الاستجابة لهذه التوصيات والخروج بنتائج وتوصيات إيجابية.

وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، انطلقت اليوم بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.

وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلالها أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.

وشارك في الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى.