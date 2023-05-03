مقرر المحور الاقتصادي: الحوار الوطني قادر على دمج كل التصورات والآراء

قال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني الدكتور أحمد محمود جلال، إن الحوار الوطني قادر على استيعاب ودمج كل الآراء والتصورات التي ستطرح خلاله، خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي.

وأشار «جلال» في كلمته خلال جلسة نقاشية بالحوار الوطني، الذي انطلق اليوم، إلى أن الاقتصاد علم قائم على التخصص، وبالتالي فإن عمل اللجان المختلفة داخل المحور الاقتصادي لن يكون به تضارب بل سترفع كل لجنة ما توصلت إليه ثم سيقوم مقرر المحور الاقتصادي والمقرر المساعد بتنقيح وتنقية ودمج هذه المقترحات والتصورات.

وأوضح أن الملف الاقتصادي يؤثر في كل القطاعات، فعلى سبيل المثال لن تتمكن الدولة من توفير تعليم جيد دون وجود تمويل كافي، ولن يكون هناك تمويل كافي دون اقتصاد قوي، موضحا أن اللجان الفرعية للمحور الاقتصادي ستناقش الملفات من منطلق التخصص ثم سيتم دمجها من خلال المستوى الثاني (مقرر المحور والمقرر المساعد).

وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قد انطلقت اليوم، بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من كل القوى السياسية وأطياف المجتمع.