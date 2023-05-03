رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: نشكر الرئيس السيسي على دعمه لنا

توجه طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضاف «عبد القوي» خلال كلمتة بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، عندما صدر قانون، وكان محل خلاف لمؤسسات المجتمع المدني، ولجأنا إلى الرئيس السيسي، مطالبين بتعديله، واستجاب لنا وتم وقف العمل بالقانون، وتم إصدار قانون جديد منح المواطنين الحق في إقامة الجمعيات، وممارسة حقوقها بحرية، ومنع حلها أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وعندما أطلق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الإعلان بأن يكون عام 2022 عاما للمجتمع المدني، فإن ذلك جاء تقديرا للجهود التي تبذلها الجمعيات والمجتمع المدني.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني لاقت قبولا مجتمعيا كبيرا، وأن الجمعيات الأهلية أجرت حوارات في 18 محافظة، مضيفا: «التقينا بكل أطياف المجتمع، وأخذنا مقترحاتهم، وتم رفعها من خلال توصيات إلى مجلس الأمناء».

وتوجه طلعت عبد القوي، بخالص الشكر والتقدير إلى الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني، لإدراجهم ملف العمل الأهلي ضمن الملفات المطروحة ضمن المحور السياسي.

وتابع: «كلنا أمل في تعديل المعوقات التي تواجه العمل الأهلي في مصر، وتعديل القانون 149 لسنة 2019، مطالبا بضرورة وضع قانون جديد موحد للتعاونيات.