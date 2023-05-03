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حزب «إرادة جيل»: ما رأيناه في الحوار الوطني يؤكد حرية الرأي بمصر

كتب:

محمد عزالدين
10:46 م | الأربعاء 03 مايو 2023
تيسير مطر

تيسير مطر

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعطت للحضور الحماس والطمأنينة، موجها الشكر له لتواجده الدائم في كل المحافل، مشيرا إلى أن «الحوار» جمع رؤساء الأحزاب المعارضة، وأتاح لهم إلقاء كلمات بحرية تامة، ما يؤكد حرية الرأي موجودة في مصر.

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قوية

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قوية، وشهدت تواجدا كبيرا لكل القوى السياسية والحزبية، ومن الشخصيات العامة والمفكرين.

ولفت إلى أن الدعوة للحوار الوطني فتحت الباب أمام الناس للتحاور فيما بعضها، وجعلت القوى السياسية والمفكرين تتحاور، وبالتالي ينعكس ذلك على تواجد الأحزاب، من أجل دراسة القضايا التي جرى تحديدها والمحاور.

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