رئيس حزب الجيل: الحوار الوطني خارطة طريق للجمهورية الجديدة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحوار الوطني غير مسبوق، والحوارات السابقة كانت لمناقشة حوار في محور واحد، وفي يوم واحد، وتنتهي بتوصيات.

الحوار الوطني الحالي مختلف

وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني الحالي مختلف، وأطلقه الرئيس السيسي للجماعة والنخبة المصرية كلها، والأحزاب والنقابات المهنية المصرية، وجرى الإعداد له على مدار عام.

وأشار إلى أن الحوار الوطني روشتة وخارطة طريق للجمهورية الجديدة، لذلك كان الإعداد له حدث بشكل طويل، وجرت إتاحة الفرصة لكل الآراء، وعلى مدار عام جرى بناء الثقة.

مواجهة التحديات

ولفت إلى أن الحوار الوطني يناقش كيف تواجه مصر التحديات الكبيرة سواء الداخلية أو الخارجية أو الإقليمية، وتجديد لشهادة الدولة المصرية والمخرجات التي ستخرج من الحوار ستتحول إما لقرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية.