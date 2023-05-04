حالات يمكن إلغاء المخالفات المرورية أو تخفيف العقوبة فيها.. تعرف عليها

ما زال الحديث عن المخالفات المرورية مستمر، خاصة مع المواطنين أصحاب المركبات، الذين يتم معقابتهم جراء المخالفات التي يرتكبونها، أثناء قيادتهم السيارة، بينما اختلف الأمر والأسئلة التي تطرح نفسها، ليبحث الكثير منهم عن الحالات يمكن فيها إلغاء المخالفات المرورية أو تخفيف العقوبة؟ وفي هذه الإطار نرصد في السطور التالية الحالات يمكن فيها إلغاء المخالفات المرورية أو تخفيف العقوبة.

إلغاء المخالفة في هذه الحالة

يقول اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أنه يتم إلغاء المخالفة في حالة وصول المخالفة برقم غير رقم السيارة، أو ما يثبت بعدم سير السيارة في ذلك التوقيت أنها كانت في مكان غير المكان الذي عاقبت فيه بهذه المخالفة بدليل قانوني مثبت تقتنع به النيابة العامة.

وأضاف «هشام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تخفيف المخالفة تعود إلى عند سداد المخالفة خلال 72 ساعة من تاريخها، فبيتم تخفيف المخالفة للنصف الحد الأدنى للمخالفة، وإذا كانت جنحة للمرور بيدفع الحد الأدنى للمخالفة.

يمكن التظلم على مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

كما أوضح أنه يمكن التظلم على مخالفات المرور، بعد الاستعلام عن المخالفات المرورية الواقعة على رخصة السيارة عبر موقع النيابة العامة المخصص للخدمات المرورية من هنا بالضغط على زر «تظلم» لتقديم طلب في خلال دقائق دون الذهاب إلى وحدة المرور الخاصة بالسيارة أو السائق.