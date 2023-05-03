زيلينسكي: نواصل التنسيق مع حلفائنا من أجل الانضمام للناتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الفنلندي إننا نثمن وندعم الحرية لجميع أراضي أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في كلمته التي نقلتها شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «نسعى إلى انضمام أوكرانيا لحلف الناتو»، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الحلفاء في أوروبا، من أجل مستقبل أفضل لكييف.

أوروبا تدعم أوكرانيا

وأوضح أن أوروبا تدعم أوكرانيا من أجل تحقيق سلام مستدام، مشيرًا إلى أنه يجب دعم كييف عسكريًا لتحقيق الانتصار.