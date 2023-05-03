سقوط أجزاء من 3 بلكونات بعقار مأهول بالسكان في الإسكندرية دون إصابات

سقطت أجزاء من 3 بلكونات في عقار مأهول بالسكان بحي الجمرك في الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وتلقى حي الجمرك شكوى تفيد بوجود بلكونات متهالكة بالعقار الكائن 52 حارة قراقيش، بنطاق الحي، وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، توجه على الفور عصام جابر إدارة المشروعات بالحي إلى المكان المذكور.

تفاصيل انهيار أجزاء من عقار الإسكندرية

وتبين بالمعاينة أن عقار الإسكندرية عبارة عن دور أرضي محل يسار المدخل، وشقة بالدور الأرضي يمين المدخل، و3 أدوار علوية، والعقار مشغول بالسكان، كما تبين سقوط جزء من أرضية 3 بلكونات.

العقار صادر له قرار ترميم

وبالرجوع لقسم المنشآت، تبين أن العقار قديم و صادر له قرار ترميم رقم 51 لسنة 2020، وتم تأمين المكان بوضع حواجز حديدية حول العقار، والتنبية على مالكي العقار بسرعة تنفيذ القرار.