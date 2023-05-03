مقرر مساعد «الاستثمارات العامة» بالحوار الوطني: دور المعارضة تقديم مقترحات لصالح الوطن

قال محمود سامي، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، ونائب رئيس حزب الوفد، إنه تم تحديد الأهداف المرجوة من الحوار الوطني منذ نحو عام، وجرى تحديد الخطة التي من المقرر أن تؤدي إلى تحقيقها.

أهمية وجود المعارضة

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحزب سيعمل على توصيل وجهة نظر المعارضة بشكل كبير من أجل تحقيق التغيير المطلوب، وقال: «دورنا هو تقديم أكبر عدد من المقترحات التي من الممكن أن تكون مفيدة خلال هذه الفترة الانتقالية للبلاد».

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وأضاف أن الدولة في حاجة إلى عرض كل الأفكار الممكنة والقابلة للتنفيذ من أجل المساهمة في العبور من فترة الضغوط والأزمات الحالية».

والجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، انطلقت اليوم، وسط تفاعل ومشاركة كبيرة من قبل فئات المجتمع المختلفة، وجاء ذلك في قاعة المؤتمرات بمنطقة أرض المعارض في مدينة نصر.