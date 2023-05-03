رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: كل القوى الوطنية أجمعت على إنجاح الحوار الوطني

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاح الحوار الوطني قد بدت، وعبرت عن عرس ديمقراطي أجمعت فيه كل القوى الوطنية وكل التيارات حتى المختلفة أيدولوجيا على مسار واحد وهدف واحد، وهو كيفية إنجاح الحوار، والخروج بمخرجات تليق بدولة كبيرة بحجم مصر.

إقامة دولة قوية متعددة الفكر والرأي

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني هو تبادل للرؤى والأفكار لتحقيق واقع جديد للوصول إلى الجمهورية الجديدة التي تشمل توفير كل آمال وأحلام الشعب والدولة في إقامة دولة قوية متعددة الفكر والرأي بما يضمن خروج أهداف ورؤى موحدة من أجل الوطن.

خروج مستهدفات ومستخرجات مميزة

وأشار إلى أن الرأي والرأي الآخر والتباين والاختلاف في وجهات النظر والأطروحات التي تكون في مثل هذه المناقشات، خاصة التي ترتبط بالصالح والشأن العام، تكون بها اجتهادات وجهد غير عادي وبذل من الطاقات، ما يضمن الخروج بمستهدفات ومستخرجات مميزة وآراء متعددة تهدف لتعظيم ما يمكن استخراجه لحل المشكلات التي تواجه المجتمع.