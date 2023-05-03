إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «السويس - القاهرة»

شهد طريق السويس اليوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم

بلاغ بالحادث

وكان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغاً من سائقي السيارات المارة، على طريق «القاهرة - السويس»، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووقوع إصابات، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف، محافظة السويس، 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي اللازم، ولنقل المصابين، إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث تبين أن الميكروباص تعرض لحادث انقلاب وأسفر الحادث عن وقوع 4 إصابات.

معاينة الحادث

ومن جانبها توجهت قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث، حيث تبين حدوث انقلاب، لسيارة ميكرباص كانت تقل أشخاصاً متجهة من القاهرة للسويس، وأسفر الحادث عن 4 مصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، حيث جرى إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة للوقوف على الحالة الصحية لكل مصاب.

تم تحرير محضر بالحادث لتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.