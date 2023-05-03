إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة على طريق الجفجافة بوسط سيناء، وهما من أبناء العريش، وجرى نقلهما إلى المستشفى وإصابة أحدهم خطيرة.

حادث انقلاب سيارة في وسط سيناء

وقال مصدر طبي، إنه جرى نقل شخص من مدينة العريش إلى المستشفى الجامعي بالإسماعيلية لخطورة حالته، وذلك بعد تعرض سيارة ربع نقل للانقلاب بطريق الجفجافة بوسط سيناء.

وأعلن مصدر بمرفق الإسعاف، إنه جرى نقل شخص يدعى «محمد.ح.ع» 42 عامًا من العريش، إلى المستشفى الجامعي بالإسماعيلية للعلاج، بعد دخوله في غيبوبة تامة.

وأضاف المصدر الطبي في بيان، أنّ الشاب يعاني من إصابات بالرأس وأماكن متفرقة بالجسم وكدمات خطيرة بعدة مناطق، وجاري علاجه بشكل مكثف في قسم العناية الطبية الفائقة.

تحرير محضر بالحادث

وكانت مديرية أمن شمال سيناء، قد تلقت بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل، ما أدى هذا إلى إصابة شخصين من أبناء العريش، وجرى نقل أحدهما على إثر ذلك، للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية بسبب خطورة حالته.

وجاري كتابة المحضر الرسمي، وسؤال أحد شهود العيان لمعرفة الأسباب الحقيقية لانقلاب السيارة بطريق وسط سيناء.