أسماء 4 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق «السويس - القاهرة»

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بأن قسم الطوارئ استقبل 4 مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «السويس - القاهرة»، وتم إجراء كل الإسعافات اللازمة قبل خضوع المصابين للفحص الشامل، للوقوف على نوع الإصابات لكل حالة.

أسماء المصابين

أوضح المصدر الطبي، أن أسماء المصابين هم: سمير السيد غنيم وصباح محمود ومحمد محسن كامل وكريم بهاء، مشيرا إلى إجراء الفحوصات والإشعات اللازمة لهم، وخضوعهم للبروتوكول المعمول به في مثل هذه الحوادث، بالتسكين بأقسام المستشفى، بعد الفحوصات بحسب احتياح كل حالة للعلاج.

وكان طريق السويس - القاهرة، شهد حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم

وجرى تحرير محضر بالحادث، لتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث.