مدحت العدل: المشاركون بالحوار الوطني حضروا بقلب مفتوح.. والفن لاعب مهم في المجمتع

علق الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، على إجراء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قائلا إن الاختلاف في الرأي قوة للوطن، مشددًا على ضرورة الاتفاق على مصلحة البلد.

وأكد «العدل» خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc» على هامش انطلاق جلسات الحوار الوطني، أن المشاركون بالحوار الوطني جاءوا بقلب مفتوح، مضيفًا «فرحان بالحوار، والمشاركون بقلب مفتوح».

الدراما المصرية ناقشت العديد من القضايا الاجتماعية

واعتبر العدل، أن الفن لاعب مهم، وأحد أهم عناصر القوة الناعمة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من القضايا الاجتماعية التي تم الإشارة إليها في الدراما المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: «أشكر القائمين على الأمر في التقاط القضايا الفنية، وتحويلها لقوانين وتشريعات في صالح المواطن المصري».

وشدد على أهمية الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن الرغبة السياسية أحد الضمانات القوية لنجاح الحوار الوطني، مع ضرورة تناول كل الملفات، بما يصب في صالح الوطن، فالشارع المصري ذكي، ويدرك أهمية تلك القضايا وينتظر المزيد.

وأكد أهمية الشباب، مشددًا على أنهم مستقبل مصر، معربًا عن سعادته بالمشاركة القوية، وننتظر حضور فاعل لهم، ويجب وضع حلقات أصغر للحوار في كل مدن مصر.