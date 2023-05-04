أوقاف الوادي الجديد تنعى 3 أئمة لقوا مصرعهم في حادث أتوبيس

نعى الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة أوقاف الوادي الجديد، 3 أئمة تابعين للمديرية بإدارة أوقاف الداخلة، إثر حادث أليم على طريق «الخارجة- أسيوط»، حيث تصادم سيارة نقل ثقيل مع أتوبيس لنقل الركاب، كان قادما من مركز الداخلة متجها إلى القاهرة.

وقال «شاهين» في تصريحات لـ«الوطن»، إن قلوبنا تعتصر حزنا علي وفاة 3 أئمة من أفضل الأئمة الأجلاء، وهم فضيلة الشيخ أحمد حنفي أبو بكر- إمام مسجد صابر بالراشدة بالداخلة، وفضيلة الشيخ - مصطفى عبد الله محمد حسين المفتش بإدارة موط الداخلة،فضيلة الشيخ - محمد أحمد محمد حنفي- إمام المجمع الإسلامي بالداخلة، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط» في الوادي الجديد، ونحسبهم عند الله من الشهداء سائلين المولى تعالى أن يغفر لهم وأن يسكنهم فسيح جناته.

محافظ الوادي الجديد يمنع سيارات النقل الثقيل

وفي السياق ذاته، قرر محافظ الوادي الجديد، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق «الداخلة -الخارجة» و«الخارجة- أسيوط» من الساعة 8 مساء حتى 7 صباحًا، اعتباراً من اليوم الخميس، حفاظا على أرواح المواطنين، نظراَ لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل.

وكلف رؤساء المراكز ومسئولي المرور، بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية، للكشف عن تعاطي المخدرات، والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.

كان الحزن خيم على أبناء محافظة الوادي الجديد، عقب أن شهد طريق «الخارجة- أسيوط»، حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع أتوبيس لنقل الركاب، أسفر عنه مصرع 14 وإصابة 25 آخرين.