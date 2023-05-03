إصابة شخصين في حادث تصادم بين «ميكروباص وكارو» بالغربية

أصيب شخصان في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، على طريق «طنطا - المحلة»، بنطق قرية عياش، إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، وأسفر الحادث عن نفوق الحصان الخاص بالعربة الكارو، وتلفيات في سيارة الميكروباص، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة شخصين في حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مرفق إسعاف المحلة الكبرى، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية عياش التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى ووقوع مصابين.

نقل المصابين إلى المستشفى

تبين من التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، الذين انتقلوا إلى مكان الواقعة، أنّ حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وعربة كارو بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة «م ل» 44 عامًا، سائق الميكروباص بإصابات مختلفة في الجسم وكسور، وإصابة «م ع» 43 عامًا سائق عربة كارو باشتباه نزيف بالمخ وكسور متعددة، وأسفر الحادث عن نفوق الحصان، وحدوث تلفيات في السيارة الميكروباص.

وحُرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق، وجرى رفع حطام الحادث، وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى.