ضبط متهم استولى على 27 ألفا من شخصين بزعم تسفيرهما للخارج في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد»، من ضبط عامل لقيامه بالاستيلاء على 27 ألف جنيه كمقدم لمبلغ خمسين ألف جنيه، مقابل تدبير تأشيرات سفر لهما إلى المملكة العربية السعودية، ولكن المتهم لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

الحصول على مبالغ مالية مقابل تدبير تأشيرات

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شخصين يتضمن قيام شخص بالنصب عليهما والحصول منهما على مبالغ مالية مقابل تدبير تأشيرات سفر لهما إلى دولة المملكة العربية السعودية، ولكن المتهم لم يف بوعده.

وبالفحص تبين أن «مصطفى.ع. م. ى»، 36 عامًا وهو موظف، آخر ويقيمان بمحافظة سوهاج، بتعرضهما للنصب من قبل المدعو «صالح.ع. ع. م» البالغ من العمر 42 عامًا والحاصل على دبلوم تجارة، ويقيم في دائرة المركز، حيث تم الحصول منهما على مبلغ مالي قدره 27 ألف جنيه كمقدم لمبلغ خمسين ألف جنيه، مقابل تدبير تأشيرات سفر لهما إلى دولة المملكة العربية السعودية، ولكن المتهم لم يف بوعده أو يعيد تلك المبالغ.

ضبط المتهم بالنصب

وبعد استصدار إذن من جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.