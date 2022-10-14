تفاصيل ضبط سيدة استولت على معاش زوجها المتوفى لـ17 عاما رغم زواجها بسوهاج

ظنت ربة منزل في محافظة سوهاج أنها ستظل تصرف معاش زوجها الأول المتوفى دون أن تكشفها الأجهزة المعنية، وذلك رغم زواجها الثاني، الأمر الذي كشفته مباحث الأموال العامة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، ما يعد استيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق.

ربة منزل تصرف معاش زوجها المتوفى رغم زواجها

وبحسب المحضر المحرر، تبين أن ربة المنزل بدأت صرف معاش زوجها المتوفى منذ عام 2005، مع عدم إخطار هيئة التضامن الاجتماعي، وهو ما اعترفت به خلال التحقيق معها في جهات التحقيق المختلفة.

وقررت جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا جنوب سوهاج، حبس ربة منزل في العقد الخامس من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق، وذلك عن معاش زوجها المتوفى، والذي بلغ جملته 139 ألفًا و542 جنيهًا.

إخطار باستيلاء ربة منزل على أموال المعاشات

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يتضمن بلاغًا من «علاء الدين. م»، 54 عامًا، مدير الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسوهاج، مفادها استيلاء المتهمة «هدى. ف»، 50 سنة، ربة منزل، على مبالغ مالية من الهيئة دون وجه حق، عن معاش زوجها المُتوفى على الرغم من كونها متزوجة من شخص آخر يدعى «محمد. ا»، منذ هذا التاريخ في 2005.

بالفحص تبين قيام المذكورة بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 139 ألفا و542 جنيها، ما أضر بأموال الهيئة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وجرى إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا التي أصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهمة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة

وقال عبدالرحيم كامل، محامي، إنه وفق للمادة 112 من قانون العقوبات تصل عقوبة أخذ المعاش بعد الزواج إلى السجن المشدد، لكونها هذه الجريمة واحدة من جرائم اختلاس المال العام.