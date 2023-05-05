أرخص 10 أماكن لقضاء إجازة الصيف في جنوب سيناء.. تبدأ بـ100 جنيه

ينتظر الأهالي في محافظات الوادي والدلتا الإجازة الصيفية بشوق كبير، حيث يخطط الكثيرون للسفر إلى المصايف بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتشتهر تلك المصايف بجمال طبيعتها وشواطئها الرائعة، وتوفر فرصة رائعة للاستمتاع بالمياه والطبيعة والتخلص من روتين الحياة اليومية.

وعادةً ما يقضي الأهالي يومًا أو أكثر على الشواطئ، ويتوجهون إلى المصايف المحلية التي توفر مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والخدمات، مثل السباحة والغوص وركوب القوارب والتنزه في المناطق الطبيعية الخلابة. وتعتبر هذه الرحلات فرصة رائعة للاسترخاء والاستمتاع بالوقت مع الأصدقاء والعائلة، وكسر الروتين الذي يستمر طوال العام الدراسي.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يقول في تصريح خاص للوطن إن المحافظة استقبلت أكثر من 200 ألف سائح خلال إجازة عيد الفطر، متوقعا انتعاشة السياحة الداخلية والخارجية بعد انتهاء امتحانات المدارس والجامعات.

أضاف المحافظ أن جنوب سيناء تتميز بتنوع المنتجات السياحية وتنوع مناطق قضاء إجازة الصيف وهي تناسب كافة المستويات.

أرخص 10 أماكن سياحية في جنوب سيناء

في السياق، قال أحمد الجمال خبير سياحي بجنوب سيناء، إن المنتجعات السياحية بجنوب سيناء تتميز بتنوعها وتناسب كافة فئات المجتمع، حيث يوجد في المدن السياحية فنادق، أوتيلات، مخيمات، شاليهات اليوم الواحد، بالإضافة إلى الشواطئ العامة الموجودة في كل مدينة.

وتابع أن أرخص 10 أماكن في جنوب سيناء يستطيع المواطن قضاء إجازة الصيف فيها، وهي:

1- شاليهات رأس سدر واسعارها تبدأ من 800 جنيه وهي تسع لأسرة كاملة مكونة من خمس أفراد.

2- معسكر الشباب في راس سدر ويتبع وزارة الشباب والرياضة.

3- شاليهات اليوم الواحد بطور سيناء وأسعارها 100 جنيه في اليوم.

4- فنادق طور سيناء واسعارها تبدأ من 400 جنيه للغرفة.

5- بيت الشباب في شرم الشيخ ويتبع وزارة الشباب والرياضة.

6- نادي الرياضات البحرية بشرم الشيخ فئة 4 نجوم وسعره يبدأ من 300 حنيه.

7- فنادق شارع الموتيلات بشرم الشيخ وهي فنادق صغيرة فئة 3 نجوم والاسعار تبدأ للمجموعات من 400 جنيه.

8- المخيمات في منطقة المسبط بمدينة دهب.

9- مخيمات المزينة والترابين بمدينة نويبع ورأس شيطان واسعارها تبدأ من 300 حنيه.

10- مخيمات طابا نويبع وهي تمتد لمسافة 60 كيلو متر واسعارها تبدأ من 300 جنيه في اليوم.